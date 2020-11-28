"Долой стыд": женщин и девушек Шотландии обеспечат бесплатными прокладками и тампонами

Пока в России представительницы прекрасного пола вынуждены использовать вместо тампонов и прокладок губки для мытья посуды, в Шотландии решили бесплатно предоставлять женские гигиенические средства всем, кому это необходимо.

За соответствующий законопроект единогласно проголосовали все депутаты шотландского парламента, пишет BBC.

В тексте закона указывается, что местные власти должны найти способ сделать так, чтобы любая жительница страны в случае необходимости смогла «без трудностей и не теряя чувства собственного достоинства» получить бесплатно прокладки, тампоны или другие существующие средства женской гигиены.

Автором законопроекта стала депутат от Лейбористской партии Моника Леннон, которая с 2016 года ведет кампанию по устранению «менструальной бедности» — ситуации, когда девочки и женщины не могут себе позволить купить средства личной гигиены.

В Британии цена этих продуктов может доходить до 8 фунтов в месяц.

Леннон назвала решение прогрессивным и заявила, что оно особенно актуально во время пандемии коронавируса, сильно ударившей по беднейшим слоям населения.

В принятом законопроекте отмечается, что гигиенические средства должны быть предоставлены не только бесплатно, но и в располагающей обстановке — без урона чувству собственного достоинства девушек.

По данным исследований, этот момент особенно остро стоит для девушек в возрасте от 14 до 21 года, для которых покупка товаров женской гигиены связана со стыдом и психологическим дискомфортом.

Еще одна проблема, которую выявили исследования, связана с образованием. Почти половина опрошенных девушек сказали, что пропускали занятия во время менструации.

Повсеместная схема распространения женских гигиенических средств должна полностью заработать в течение двух лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, в каком возрасте у девочек должна начинаться первая менструация и когда надо обратиться к врачу.

Фото: Delfi

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