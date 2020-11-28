Королеве Елизавете II готовят перчатки-убийцы коронавируса

В связи с тем, что жестокий коронавирус не щадит не только рядовых британцев, но и членов королевской семьи, в стране решено по возможности максимально защитить монарха от заражения COVID-19.

С этой целью для королевы Великобритании и Северной Ирландии изготовят перчатки, которые убивают COVID-19, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Star.

Так, официальный поставщик перчаток для королевского двора, ателье Cornelia James, заключил договор со швейцарской техно-фирмой о разработке нового материала под названием Viroblock, который должен будет нейтрализовать вирусы и микробы.

Покрытие будет наноситься на обычные хлопковые или шерстяные перчатки, при этом они не утратят свой внешний вид и не изменят тактильные ощущения.

Когда новые перчатки будут доставлены в страну, пока не уточняется.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пока в Британии продолжается локдаун, королева не сидит сложа руки и намерена порадовать своих подданных собственным джином стоимостью 50 фунтов стерлингов (примерно 1 900 грн) за бутылку. Продаваться напиток будет в интернет-магазине и доставляться подданным Елизаветы II бесплатно.

Фото: dailystar.co.uk

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