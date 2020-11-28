"Спутник V" не сработал: известный журналист заразился коронавирусом после вакцинации

Известный российский журналист Алексей Пивоваров заболел коронавирусом после того, как два месяца назад ему ввели вакцину «Спутник V», испытываемую до этого на боевиках в оккупированной части Донбасса.

В своем аккаунте в Instgaram Пивоваров рассказал, что вакцинировался добровольно в рамках съемок документального фильма для своего YouTube-канала.

Журналист намекнул, что он участвовал в исследовании вакцины, но не знал, дали ему вакцину или плацебо.

Теперь же, увидев печальные результаты, пришел к выводу, что «это было либо плацебо», либо «вакцина, которая просто не сработала».

«И да, два месяца назад я делал прививку от ковида. Вот опытным путем установил, что это было плацебо. Либо „Спутник“ в моем случае не сработал», — пишет журналист.

По словам Пивоварова, в понедельника он перешел на режим самоизоляции, в шутку сообщив, что уже подал заявку на вступление в «Клуб переболевших».

Как известно, Пивоваров является автором ряда передач на канале НТВ (1993—2013), также работал продюсером и менеджером в холдинге «СТС Медиа» (2013—2016), главным редактором и генеральным продюсером телеканала RTVi (2016—2020). Также ведет на Youtube свой канал.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный украинский журналист Виталий Портников назвал причину, почему Владимир Путин не прививается широко разрекламированной российской вакциной от коронавируса — он просто ответственно заботится о своем здоровье. Что само по себе является лучшей «рекламой» действенности вакцины.

Фото: РБК

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