28.37 / 28.58 33.59 / 34.02
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Спутник V" не сработал: известный журналист заразился коронавирусом после вакцинации

0:47 28 ноября 2020
Пивоваров Алексей

Известный российский журналист Алексей Пивоваров заболел коронавирусом после того, как два месяца назад ему ввели вакцину «Спутник V», испытываемую до этого на боевиках в оккупированной части Донбасса.

В своем аккаунте в Instgaram Пивоваров рассказал, что вакцинировался добровольно в рамках съемок документального фильма для своего YouTube-канала.

Журналист намекнул, что он участвовал в исследовании вакцины, но не знал, дали ему вакцину или плацебо.

Теперь же, увидев печальные результаты, пришел к выводу, что «это было либо плацебо», либо «вакцина, которая просто не сработала».

«И да, два месяца назад я делал прививку от ковида. Вот опытным путем установил, что это было плацебо. Либо „Спутник“ в моем случае не сработал», — пишет журналист.

По словам Пивоварова, в понедельника он перешел на режим самоизоляции, в шутку сообщив, что уже подал заявку на вступление в «Клуб переболевших».

Как известно, Пивоваров является автором ряда передач на канале НТВ (1993—2013), также работал продюсером и менеджером в холдинге «СТС Медиа» (2013—2016), главным редактором и генеральным продюсером телеканала RTVi (2016—2020). Также ведет на Youtube свой канал.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный украинский журналист Виталий Портников назвал причину, почему Владимир Путин не прививается широко разрекламированной российской вакциной от коронавируса — он просто ответственно заботится о своем здоровье. Что само по себе является лучшей «рекламой» действенности вакцины.

Фото: РБК

64

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Андрей Богдан

Андрей Богдан получил ответ Кремля на свой призыв к Путину

Максим Степанов

«Лживый и тупой»: Степанов разозлил Супрун

Даша Майстренко

«Увидели мою грудь? Но это нормально!» — откровения фаворитки «Супер Топ-модель по-украински»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер