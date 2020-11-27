В смерти Марадоны заподозрили криминал, начато расследование

В Аргентине началось расследование обстоятельств смерти легенды мирового футбола Диего Марадоны — следователи решили проверить действия следившего за игроком медицинского персонала.

Как сообщает ресурс Todo Noticias, подозрения вызвали действия медсестры, которая не разбудила спортсмена рано утром в день смерти, хотя должна была дать ему лекарство. В итоге она вошла в комнату спортсмена только вместе с психологом и психиатром, которые приехали около 11:00.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. По предварительным данным вскрытия, причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность. На следующий день после смерти, 26 ноября, адвокат Марадоны Матиас Морла обвинил в преступной халатности врачей скорой помощи, констатировав, что те ехали к пациенту 30 минут.

Напомним, церемония прощания с Диего Марадоной переросла в массовые беспорядки и столкновения с полицией — чтобы усмирить самых буйных фанов, полицейским пришлось применить слезоточивый газ и резинострелы.

Фото sport.ua/

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