Российских летчиков хотят уволить из-за воздушного фаллоса в поддержку Дзюбы

Комиссия Росавиации отреагировала на инцидент с отклонившимся от курса Boeing-737 лоукостера «Победа», который 11 ноября следовал из Москвы в Екатеринбург рейсом DP407 и «нарисовал» в районе Нефтекамска похожую на пенис фигуру. Таким оригинальным способом экипаж пассажирского самолета поддержал скандально известного футболиста Артема Дзюбу, сообщает 360tv.ru.

Необычную траекторию полета зафиксировал сайт Flightradar24.

Во время опроса комиссией командир воздушного судна и второй пилот заявили, что в полете им стали поступать «сигналы об отсутствии данных от right FMC, то есть о неисправности расположенных справа датчиков ориентации. Поэтому «при получении разрешения от диспетчера на выполнение маневра» они выполнили «две орбиты над точкой». Приборы заработали, поэтому в бортовой журнал они ничего не записали и продолжили полет.

Причину маневров объяснил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

А вице-президент профсоюза летного состава России Олег Буленков заявил, что поскольку в полете никто не пострадал и ничего не пострадало, значит, маневр был безопасным. Что же касается этической стороны вопроса, то «что привили, то и получили».

Тем не менее в Росавиации решили, что руководители авиакомпании не выполнили обязательства «по развитию и поддержанию «культуры безопасности, которая должна определять абсолютный приоритет вопросов безопасности полетов», поэтому рекомендовала учредителю лоукостера («Аэрофлоту») рассмотреть вопрос об их увольнении.

Напомним, о поддержке Дзюбы в эфире в эфире Первого канала объявил также Иван Ургант.

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