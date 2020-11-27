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Мир

В результате резни в польском Жешуве ранены двое украинских студентов

18:06 27 ноября 2020
В результате резни в польском Жешуве ранены двое украинских студентов

В польском Жешуве пострадали двое студентов из Украины — 19 и 21 лет. Одного из них обнаружили без сознания в съемной квартире, а второго — с множественными ножевыми ранениями — перед домом.

В полиции заявили, что в квартире были явные следы драки.

Известно, что квартиру снимали трое молодых украинцев. Местонахождение одного из них — Александра Сытника — не известно, его объявили в розыск.

Объявленный в розыск украинец

Напомним, ранее задержание украинского заробитчанина польскими полицейскими закончилось трагедией — он умер после применения спецсредств полицейскими. Инцидент произошел возле города Бжезины в селе Туравянки. Украинец приехал, чтобы работать на стройке.

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