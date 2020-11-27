Смерть Тесака: следователи изучили версию об убийстве и вынесли вердикт

В России следствие пришло к выводу, что Максима Марцинкевича, известного как неонацист Тесак, не убивали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Следствие установило, что неонацист Тесака покончил с собой в камере СИЗО. Этот вердикт вынесло СУ СКР по Челябинской области.

Проверку по факту гибели Марцинкевич начали еще в сентябре. СКР уже второй раз отказывается возбуждать дело по статье «Убийство».

Следователи считают, что в обстоятельствах смерти Тесака нет ничего особенного. При этом отмечается, что родственникам Марцинкевича вернули его личные вещи и одежду со следами крови. Но среди вещей почему-то не оказалось его книг, записок, а также дневника, который Тесак, по словам близких, вел в заключении.

Напоминаем на похороны Тесака пришло несколько тысяч человек.

388

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter