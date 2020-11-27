Неадекватная женщина разбила в супермаркете 500 бутылок с алкоголем – видео разгрома впечатляют

В супермаркете Aldi английского города Стивенидж неадекватная женщина устроила разгром. Об этом пишет издание The Sun. Покупатели снимали происходящее на видео, которые впоследствии распространились по сети. «Я никогда не видел ничего подобного», — говорит за кадром мужчина.

Посетительница сметала рукой с полок бутылки с алкоголем. Некоторые бутылки она хватала и разбивала об пол. В какой-то момент дама не удержалась на ногах и упала на пол прямо на осколки. За женщиной тянулся след из битого стекла. В общей сложности она уничтожила более 500 бутылок со спиртным.

В конце концов приехавшие полицейские скрутили нарушительницу порядка и вывели ее вон. Пока что не сообщается, каковы будут для нее последствия содеянного. По предварительным данным, ее госпитализировали с порезами. Причиненный супермаркету ущерб оценивается в 130 тысяч долларов. Сюда входит не только стоимость разбитого товара, но также упущенная выгода (магазин пришлось временно закрыть) и стоимость нового напольного покрытия.

Aldi in Stevenage this afternoon. pic.twitter.com/qGWkPCGbo7 — Peacsy (@Peacsy3) November 25, 2020

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