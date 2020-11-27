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Мир

Сбежал от режима Кима: гимнаст покинул КНДР, перепрыгнув через забор высотой три метра

5:22 27 ноября 2020
Северная Корея

В закрытой от внешнего мира Северной Корее произошел невероятный случай: гражданин смог сбежать из страны в поисках убежища на южную часть полуострова, перепрыгнув через трехметровый забор на границе двух стран в демилитаризованной зоне в провинции Канвондо.

При этом беглеца не только не застрелили пограничники, но и обнаружили и задержали только через 14 часов, пишет The Korea Harold.

И пока некоторые гадают, как беглецу удалось это сделать, издание выяснило, что в прошлом он был профессиональным гимнастом, что помогло ему притворить свой план в жизнь. Отмечается, что вероятнее всего мужчина залез на забор с помощью стального шеста, после чего спрыгнул на другую сторону с колючей проволоки.

В пользу этой версии говорит наличия в том месте «прижатой» проволоки, его спортивное прошлое и легкий вес.

В настоящий момент 20-летний мужчина находится под следствием, и военные, чтобы увериться в его показаниях заставили дважды выполнить прыжки через трехметровую преграду. Правда был ли это забор или еще что-то не уточняется, как не известно, прошел ли северокореец это своего рода испытание.

В настоящий момент военное руководство Южной Кореи выясняет, по какой причине не сработали датчики сигнализации на границе с КНДР. Также в ходе допросов ведется следствие о причинах бегства беглеца.

Итоги расследования будут обнародованы позднее, в том числе и в отношении подразделения, в ведомстве которого находится участок границы, где произошел инцидент из-за их запоздалой реакции.

Если история мужчины правдива, то к ней все еще остается много вопросов. В частности, как ему избежать обнаружения северокорейскими войсками, уклониться от мин, расставленных в демилитаризованной зоне, а также избежать срабатывания датчиков на заборе.

Издание напоминает, что последнее известное бегство из Северной Кореи произошло в августе 2019 года, когда солдат пересек демилитаризованную зону. О драматическом побеге другого северокорейского солдата сообщалось во многих медиа в 2017 году, когда он проехал на армейском грузовике через границу под шквальным огнем своих сослуживцев.

Всего с 1948 года, по данным южнокорейских властей, в их страну удалось сбежать 33 523 северокорейцам.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ким Чен Ын готовится передать свой трон близкой родственнице.

Фото: koreaherald.com

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