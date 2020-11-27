Убили сорок зверьков: первый случай заражения норок коронавирусом зафиксирован в Литве

Опасное заболевание у норок, из-за которого были уничтожены тысячи пушистых зверьков в Дании, обнаружено в Литве.

Об этом сообщили в Государственной ветеринарно-продовольственная службе страны.

Отмечается, что на норковой ферме Йонавского района после внезапной смерти 169 норок и анализов их образцов было подтверждено, что среди животных были инфицированые COVID-19. Также коронавирусом заразился один из работников на ферме. В результате исследования было установлено, что коронавирус мог быть передан норкам от сельскохозяйственных рабочих.

Около 40 норок, которых содержали в затронутых инфекцией помещениях фермы, будут уничтожены. Всего в этом хозяйстве насчитывается около 60 тысяч зверьков. Контроль за их состояние усилен.

Напомним, что 5 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом. Позже стало известно, что власти еще не приняли окончательного решения и раздумывают над тем, что делать с животными.

Как известно, Всемирная организация здравоохранения подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей. В связи с этим существует риск того, что популяция этих животных может способствовать передаче вируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что представители Ассоциации звероводов Украины заявили, что не намерены следовать «ошибочно воспринятым рекомендациям» ВОЗ и лишать жизни пушистиков, тем более, что на украинских норковых фермах соблюдают жесткие карантинные меры, и на них не выявлено ни одного случая заражения норок вирусом SARS-CoV-2.

Фото: agrostory.com

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