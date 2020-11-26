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В Туркменистане водителей обязали перекрасить в белый цвет все(!) черные детали в автомобилях

23:26 26 ноября 2020
Туркменистан

В Туркменистане, где в начале года руководство страны распорядилось «состарить» молодых чиновников в угоду президенту, президент Туркменбаши издал новый необычный указ: перекрасить в белый цвет черные детали на всех машинах в стране.

Чтобы доказать гражданам все решительность нового поручения, проконтролировать его выполнение поручено главе МВД Мамметхан Чакыев, пишет Turkmen. news со ссылкой на источники.

Поэтому с 24 ноября автомобили с деталями черного цвета не могут пройти технический осмотр в ГАИ: там требуют перекрасить даже заводские детали. Не уточняется, идет ли в распоряжении президента речь только о легковых машинах или запрет касается всех автомобилей, в том числе грузовых.

При этом, по информации радио «Азатлык», в столице страны Ашхабаде водителей машин с черным цветом начали штрафовать еще 16 ноября.

«Эти облицовочные детали изначально, когда автомобиль производится на заводе, бывают черного цвета. Теперь дорожная полиция требует перекрасить эти детали в тот же цвет, в который покрашен сам автомобиль. Для каждого автовладельца это обойдется в 1 500−1 600 манатов (около 450 долларов)», — сообщает журналист издания.

Напомним, что в Туркменистане действует неофициальный запрет на автомобили черного и темных цветов. О причинах запрета ни в каких документах не говорится. По одной из версий, Бердымухамедов любит белый цвет. В столице все здания облицованы белым мрамором. В 2013 году Ашхабад попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый беломраморный город в мире.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что весной текущего года в Туркменистане запретили любое упоминание о коронавирусе, а людям в масках грозит арест.

Фото: centralasia. media

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