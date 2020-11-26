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Мир

В Австрии изменят название села, потому что его жителей замучили насмешками

22:19 26 ноября 2020
фуккинг

В Австрии жители села Фуккинг (Fucking) решили сменить название населенного пункта. Местные власти объявили, что с 1 января 2021 года село будет называться Фуггинг (Fugging) во избежание непристойных ассоциаций, сообщает Reuters.

Поселение, расположенное в Верхней Австрии, недалеко от границы с Германией привлекало многочисленных любителей неприлично звучащих топонимов. Если в немецком языке название «фуккинг» никак не переводится, то в англоязычном сообществе надпись ассоциируется с распространенным ругательством. Возле указателя на въезде в село постоянно толпились фотографы, а таблички со словом «Fucking» регулярно похищались, а потом всплывали на популярных интернет-аукционах. Не доставлял радости жителям и тот факт, что Фуккинг постоянно появлялся в рейтингах городов и сел с самыми непристойными названиями.

В Фуккинге насчитывается полторы сотни жителей, и все они уже много лет выступали за смену названия села на более цивилизованное. Исторической ценностью топонима пожертвовали, несмотря на то, что названию Фуккинг, по самым скромным подсчетам, около тысячи лет.

В Австрии, кроме Фуккинга, есть также поселения Оберфуккинг и Унтерфуккинг, но там переименование пока что не планировалось.

Фото wikipedia.org

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