Прощание с Марадоной: в Буэнос-Айресе массовые беспорядки, полиция отстреливается

В столице Аргентины церемония прощания с Диего Марадоной, скончавшимся 25 ноября, переросла в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Когда траурная процессия приблизилась к президентскому дворцу, футбольные фанаты пытались протиснуться поближе к гробу Марадоны, а полиция попыталась сдержать поток людей. Видео приводит Telegram-канал bbbreaking.

В силовиков полетели бутылки, толпа пыталась снести металлические барьеры. Чтобы усмирить буйных фанов, полицейским пришлось применить резинострелы.

Прощание с Марадоной было организовано на наивысшем уровне — с почестями, которых до сих пор удостаивались лишь государственные лидеры. Гроб установили в вестибюле президентского дворца Casa Rosada, а футбольным фанам позволяли небольшими группами зайти в резиденцию.

Некоторые болельщики часами ждали своей очереди. Из-за непрекращающегося потока скорбящих по Марадоне церемонию прощания решили продлить на три часа.

Вместе с цветами к гробу приносили мячи и футболки.

Первыми попрощаться с Марадоной пришли его бывшая жена Клаудия Вильяфанья с дочерьми Далмой и Джанинной. Также у гроба была замечена вторая экс-супруга Марадоны Вероника Охеда с сыном Диегито Фернандо. Бывшую возлюбленную футболиста Росио Оливу в президентский дворец не пустили.

Напомним, Марадона умер 25 ноября. Незадолго до смерти знаменитый аргентинец перенес сложную операцию по удалению гематомы головного мозга. Врачи считали, что операция прошла удачно, и 60-летний Марадона скоро поправится.

Фото Ruptly/YouTube, TZ

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