Бориса Джонсона высмеяли в сети за странный головной убор

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал объектом насмешек в соцсетях. Премьера заметили на улице в крайне нелепой спортивной шапке. После этого пользователи соцсетей сравнили Джонсона с персонажем мультфильма «Смурфики», рождественским эльфом и садовым гномом.

«У меня нет слов. И этот человек наш лидер», — поражается Росс Маккаферти.

Boris Johnson is no longer isolating in Downing street and this is what he's emerged looking like. I'm speechless. This man leads us? pic.twitter.com/AdjmVy22KX