Никогда не публиковавшиеся фото принцессы Дианы в бикини попали в сеть

В то время, как четвертый сезон телесериала Netflix «Корона» вновь подогрел интерес к отношениям принца Чарльза и принцессы Дианы, друг покойной леди Ди поделился в Instagram несколькими фотографиями принцессы, никогда прежде не публиковавшимися. Они хранились в личном архиве сооснователя итальянского дома моды Valentino Джанкарло Джаметти.

На одном из фото Диана в белом блейзере и бирюзовой юбке от Valentino беседует с Джаметти и его партнером Валентино Гаравани на одном из формальных мероприятий.

Другие снимки сделаны на яхте в Италии. Компанию принцессе помимо фэшн-магнатов составил также князь Кирилл Саксен-Кобург — сын Симеона Борисова Саксен-Кобург-Готского, последнего царя Болгарии, занимавшего пост премьер-министра этой страны с 2001 по 2005 год.

Диана запечатлена в темных очках, в бикини с ярким принтом и завязанной спереди узлом фиолетовой рубашке.

Фотографии на яхте были сделаны в 1990. На тот момент принцесса и ее муж уже жили фактически врозь, и у каждого из них были отношения на стороне. В 1992 году было объявлено о «дружественном расставании» пары. В 1995 году Диана дала скандальное интервью, в котором рассказала о своем неудачном браке, после чего принц Чарльз официально развелся с женой по настоянию королевы Елизаветы. Окончательно развод был оформлен в 1996 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что исполнительница роли принцессы Дианы в сериале «Корона» снялась в откровенной фотосессии для журнала GQ.



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