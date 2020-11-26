Умный какаду каждый раз побеждает в «игре в наперстки» — видео покорило сеть

На балкон жителя австралийского города Сидней Чэда Аджмиана ежедневно прилетают подкрепиться живущие на воле попугаи какаду. Чэд как-то попытался играть с ними «в наперстки» и был поражен тем, что птица, которой он дал имя Попай, каждый раз четко угадывает — под каким из двух стаканчиков спрятаны орешки. Австралиец экспериментировал, меняя стаканчики — брал одинаковые и разноцветные. И каждый раз умный Попай четко указывал клювом, где находится лакомство. И это при том, что он слеп на один глаз.

Один из таких экспериментов мужчина записал на видео и опубликовал на YouTube, откуда ролик распространился по соцсетям.

Пользователей соцсети впечатлила сообразительность какаду. «Упс, а я сам ошибся», «Как так могло получиться, что я ошибся, а какаду оказался прав?», «До чего умные птицы», «В Австралии замечательно наблюдать за ними в их естественной среде обитания», — писали в комментариях.

По словам Аджимана, Попай иногда даже может спеть или станцевать, чтобы его покормили. И он, определенно, самый умный их всех попугаев, которые навещают Чэда.





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