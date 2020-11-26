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Мир

У Путина отреагировали на обнаружение еще одной его дочери

13:27 26 ноября 2020
Песков

Новость о том, что у президента РФ Владимира Путина есть еще одна дочь от давней подруги по Санкт-Петербургу, прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как пишет «Медуза», Песков назвал публикацию издания «Проект», в которой рассказывается о якобы близких отношениях Владимира Путина со Светланой Кривоногих, голословной и малоубедительной.

По его словам, материал не тянет на серьезный.

«Я склонен наверное относить это к таким материалам, такая, знаете, провокационная желтизна, не более того. На серьезный материал это не тянет. Это, конечно, абсолютно какие-то утверждения, фактически они голословные, де-факто они все голословные. Понятно, что будут появляться новые материалы и так далее, это нам известно, и ничего в этом такого особенного нет. И ничего здесь не заслуживает каких-либо комментариев», — уточнил Песков.

В публикации «Проекта», вышедшей 25 ноября, рассказывается о миноритарном акционере банка «Россия» Светлане Кривоногих, которая, как утверждается, получила свое состояние благодаря близкому знакомству с Владимиром Путиным.

По данным издания, давней подруге Путина принадлежит горнолыжный курорт «Игора», а также шоу-пространство «Ленинград-центр» в центре Санкт-Петербурга. Общие активы семьи Кривоногих «Проект» оценил в 7,7 миллиарда рублей.

Кроме того, в публикации говорится, что дочь Кривоногих, родившаяся в 2003 году, «феноменально похожа на президента России».

Напомним, президента Путина СМИ часто связывают с бывшей гимнасткой Алиной Кабаевой. Она якобы является его официальной женой и даже уговорила главу Кремля в 2021 году оставить свой пост в связи с болезнью.

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