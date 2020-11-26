Стюардессы устроили пикантную акробатику в самолетах

Во время пандемии коронавируса, когда люди стали меньше летать, стюардессы всего мира поучаствовали в креативном флешмобе. Девушки на борту самолетов довольно необычным образом закрывали багажные полки.

Фото и видео опубликованы на странице flight_love в Instagram.

На снятых роликах девушки переворачиваются вверх ногами и в таком положении закрывают полки для багажа.

Смотрятся аккробатические трюки юных красоток очень эффектно.

В сети девушек засыпали комплиментами. Под фото и видео тысячи лайков и комментариев.

Напомним, из-за пандемии коронавируса и введенного в связи с ней карантина, многим людям, лишившимся работы, пришлось переквалифицироваться. Так стюардессы Новой Зеландии массово подались в стриптизерши.

Фото Instagram/light___love

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