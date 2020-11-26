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Мир

Лукашенко разозлила Украина «отсутствием реакции на акции»

11:04 26 ноября 2020
МИД Беларуси

В четверг, 26 ноября, в МИД Беларуси вызвали посла Украины в Минске Игоря Кизима и вручили ему ноту протеста.

В ноте официальный Минск выразил протест в связи с акциями возле посольства Беларуси в Украине против режима Лукашенко и в поддержку народа соседней страны.

«Послу выражена крайняя озабоченность бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны», — говорится в сообщении.

По мнению белорусского МИД, акции у здания белорусской дипмиссии в Киеве создают угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей.

Белорусская сторона также призвала разобраться с провокациями в отношении почетного консульства Республики Беларусь во Львове и наказать виновных.

Как писали «ФАКТЫ», между Киевом и Минском разгорается и торговая война. Украина предупредила о намерении ввести спецпошлины на импорт стальных продуктов из Беларуси, реагируя на дискриминационные действия со стороны Минска в отношении украинских производителей этого вида товаров.

Фото sputnik.by/

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