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Мир

Сорвали скальп и отгрызли ухо: на мальчика напали сразу шесть питбулей

8:53 26 ноября 2020
Микеле

На пятилетнего мальчика Микеле Аллена, возвращавшегося домой из магазина, куда он ходил покупать конфеты, напали сразу шесть питбулей. Как пишет издание The Sun, агрессивные псы сорвали с ребенка скальп, отгрызли ухо, рвали зубами ноги, руки, лицо. Микеле нашел его старший брат, который отогнал все еще терзавшую его собаку — остальные пятеро к тому времени разбежались.

Инцидент произошел на Ямайке 22 ноября. За считанные дни для ребенка, получившего страшные травмы и потерявшего много крови, небезразличные люди собрали 250 тысяч долларов. Это позволило доставить его самолетом в Нью-Йорк, где ему сделали пластическую операцию по восстановлению лица. Доктор Эван Гарфин из медицинского центра Монтефиоре увидел объявление о сборе денег и сам предложил свою помощь. Чудом выживший Микеле постепенно поправляется. А его мать безмерно благодарна врачам и тем, кто пожертвовал деньги.

Фото ABC13

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