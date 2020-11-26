Сорвали скальп и отгрызли ухо: на мальчика напали сразу шесть питбулей
На пятилетнего мальчика Микеле Аллена, возвращавшегося домой из магазина, куда он ходил покупать конфеты, напали сразу шесть питбулей. Как пишет издание The Sun, агрессивные псы сорвали с ребенка скальп, отгрызли ухо, рвали зубами ноги, руки, лицо. Микеле нашел его старший брат, который отогнал все еще терзавшую его собаку — остальные пятеро к тому времени разбежались.
Инцидент произошел на Ямайке 22 ноября. За считанные дни для ребенка, получившего страшные травмы и потерявшего много крови, небезразличные люди собрали 250 тысяч долларов. Это позволило доставить его самолетом в Нью-Йорк, где ему сделали пластическую операцию по восстановлению лица. Доктор Эван Гарфин из медицинского центра Монтефиоре увидел объявление о сборе денег и сам предложил свою помощь. Чудом выживший Микеле постепенно поправляется. А его мать безмерно благодарна врачам и тем, кто пожертвовал деньги.
Фото ABC13
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