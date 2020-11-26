Украинкам в Германию путь закрыт: в стране разоблачили сеть фиктивных "работодателей"

Правоохранители Германии применили в среду, 25 ноября, излюбленное средство своих украинских коллег и провели масштабную спецоперацию по выявлению организаторов трудоустройства нелегальных работников в домохозяйствах страны.

К операции привлекли около тысячи правоохранителей, обыски проходили в 130 жилых и коммерческих помещениях в 13 федеральных землях, пишет DW со ссылкой на федеральную полицию.

Отмечается, что одновременно с обысками на территории Германии следственные действия в отношении трех главных подозреваемых в рамках правовой помощи провела прокуратура Польши.

Основанием для следственных действий стало расследование дела против трех граждан Польши и связанных с ними более 70 нелегальных «работодателей» на территории Германии.

В отношении этих лиц ведется следствие по подозрению в нелегальной перевозке иностранцев в коммерческих целях, незаконном трудоустройстве иностранцев, а также незаконном лишении и хищении заработной платы.

По оценкам Главного таможенного управления Дрездена, из-за действий подозреваемых фонды социального страхования страны недополучили около 14 млн евро.

Во время следственных действий были изъяты носители данных, документы, огнестрельное оружие, боеприпасы, около 60 тысяч евро наличными и около одного килограмма золота стоимостью в несколько десятков тысяч евро.

Как сообщается, расследование дела началось около трех лет назад, когда внимание правоохранительных органов вызвали граждане Украины, которые во время своего пребывания в Германии якобы с туристической целью на самом деле, не имея на то разрешения, работали по заказу компаний, к которым имели отношение подозреваемые. В полиции также отмечают, что кроме отсутствия необходимых разрешительных документов, наемные работники из Украины не имели необходимой квалификации, чтобы оказывать услуги по уходу.

В целом полиция расследует около 1400 случаев нелегального пребывания и трудоустройства в Германии, в основном в отношении женщин из Украины. Как правило, они были завербованы польскими фирмами в Украине, после чего их услуги предлагались уже немецким заказчикам по низкой цене.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что прошлым летом украинские правоохранители разоблачили преступную сеть по отправке за рубеж жителей стран Азии. За свое услуги «агенты по трудоустройству» брали с каждого человека по 16 тысяч евро.

Фото: DW

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