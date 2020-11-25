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Мир

В России пьяница упал с 6 этажа на автомобиль и выжил: момент падения попал на видео

17:52 25 ноября 2020
упавший мужчина

В Ямало-Ненецком автономном округе России нетрезвый мужчина упал с шестого этажа и выжил, передает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в городе Муравленко. Мужчину накануне выписали из психоневрологического отделения местной больницы. Дома он выпил спиртного и после этого выпал из окна.

Упал мужчина прямо на автомобиль, припаркованный под окнами.

Любителя алкоголя госпитализировали с множеством переломов.

Напомним, ранее в российском Томске шестилетняя девочка выпала из окна четвертого этажа. Она не только не разбилась, но и аккуратно отряхнула снег и самостоятельно вернулась в подъезд.

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