В России пьяница упал с 6 этажа на автомобиль и выжил: момент падения попал на видео
В Ямало-Ненецком автономном округе России нетрезвый мужчина упал с шестого этажа и выжил, передает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в городе Муравленко. Мужчину накануне выписали из психоневрологического отделения местной больницы. Дома он выпил спиртного и после этого выпал из окна.
Упал мужчина прямо на автомобиль, припаркованный под окнами.
Любителя алкоголя госпитализировали с множеством переломов.
Напомним, ранее в российском Томске шестилетняя девочка выпала из окна четвертого этажа. Она не только не разбилась, но и аккуратно отряхнула снег и самостоятельно вернулась в подъезд.219
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