В Китае спасли двухлетнего малыша, застрявшего снаружи в решетке окна на 12-м этаже

В китайском городе Хэфэй, провинция Аньхой, из окна 13 этажа выпал двухлетний малыш. Ребенка удалось спасти — он зацепился за проволочную защитную сетку окна этажом ниже, передает «Лента.ру».

Инцидент произошел 22 ноября. Отец оставил спящего ребенка и ушел по делам. Ребенок проснулся и выполз из спальни.

На помощь мальчику пришел сосед, заметивший ребенка, который висел с внешней стороны его балкона. Мужчина схватил его за руки через решетки окна, пока его жена вызывала спасателей.

Спасение было снято на видео. На записи видно, как пожарные срезали решетки и вытащили ребенка.

Получил ли мальчик какие-либо травмы, не сообщается.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в российском Томске шестилетняя девочка выпала из окна на четвертом этаже многоквартирного дома. Она не только не разбилась, но и аккуратно отряхнулась и самостоятельно отправилась до подъезда.

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