Плейбой явился на свадьбу с шестью беременными женщинами, заявив, что все эти дети – от него

Нигерийский плейбой, владелец ночного клуба Club Uno в Лагосе Майк Эзе-Нвали Нвогу, известный под прозвищем Красавчик Майк, явился на свадьбу своего друга-актера Уильямса Учембы в сопровождении шестерых беременных женщин. Как пишет издание The Sun, бизнесмен утверждает, что все это его возлюбленные. И он является отцом всех будущих детей. Фото и видео Красавчик Майк, получивший образование в США, разместил у себя в Instagram.

В результате внимание гостей было приковано не к невесте и жениху, а к облаченному в костюм цвета фуксии Нвогу и его девушкам, которые нарядились в похожие серебристые наряды, облегающие их фигуры на последних месяцах беременности.

Пользователи сети обвинили Майка в том, что он затмил популярного в Нигерии актера и его молодую жену в столь важный для них день.

Любящий всеобщее внимание бизнесмен регулярно выкладывает в соцсетях фото и видео, демонстрирующие его роскошный и экстравагантный образ жизни. В 2017 году Красавчик Майк был арестован по распоряжению правительства штата Лагос «за бесчеловечное и унижающее достоинство поведение» — после публикации видео и фотографий, на которых он выгуливал женщин на поводках.





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