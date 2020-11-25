Вакцина к Рождеству: британцы сделали реальный прорыв в борьбе с COVID-19

Во вторник, 24 ноября, число зараженных коронавирусом в мире пересекло отметку в 60 миллионов человек. COVID-19 стал причиной смерти более 1,4 миллиона жителей планеты. Первое место по обоим этим печальным показателям по-прежнему занимают Соединенные Штаты — 13 миллионов инфицированных, 266 тысяч случаев с летальным исходом.

Далее следуют Индия (9,2 миллиона зараженных, почти 135 тысяч смертей), Бразилия (6,1 миллиона зараженных, более 170 тысяч умерших), Франция (почти 2,2 миллиона инфицированных, более 50 тысяч случаев с летальным исходом), Россия (более 2,1 миллиона зараженных, 37 тысяч умерших).

Украина занимает 17-е место в мире по числу инфицированных — почти 662 тысячи человек. Умерли 11,5 тысячи больных с COVID-19.

Совершенно очевидно, что пандемия коронавируса является глобальной проблемой, решение которой требует мобилизации всех сил и средств. Борьба с COVID-19 стала главной темой дискуссии на саммите «Большой двадцатки» (G20), который проходил в онлайн-формате 21−22 ноября. Организатором встречи была Саудовская Аравия.

Лидеры стран G20 пообещали «не жалеть усилий», направленных на обеспечение справедливого распределения вакцин против коронавируса, а также лекарственных препаратов и тестов на COVID-19. В итоговом коммюнике подчеркивается: «Мы признаем роль масштабной вакцинации как глобальное общественное благо». Участники саммита намерены поддержать бедные страны в борьбе с последствиями пандемии. Они согласились с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона, который отметил: «Важно любой ценой избежать сценария мира, в котором только состоятельные могут защитить себя от вируса и перезапустить привычный образ жизни».

Примечательно, что президент США Дональд Трамп 21 ноября продемонстрировал полное отсутствие интереса к саммиту. В Вашингтоне было 8 утра, когда стартовала встреча. Вместо того чтобы участвовать в онлайн-конференции, Трамп принялся по своему обыкновению строчить твиты, посвященные выборам, которые он проиграл. В 10:00 президент покинул Белый дом и отправился в гольф-клуб.

Эксперты и политики согласны в том, что победить коронавирус способна только эффективная вакцина. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что готовы к серийному выпуску два препарата — вакцина американской компании Moderna (эффективность почти 95%) и вакцина, созданная совместно американским концерном Pfizer и немецкой частной фирмой BioNTech (эффективность 90%). Недостаток обоих препаратов заключается в том, что перевозить и хранить их нужно только при температуре ниже минус 80 градусов по Цельсию.

Накануне саммита G20 британская компания AstraZeneca объявила о завершении испытаний III этапа своей вакцины, созданной вместе с учеными Оксфордского университета. Рабочее название препарата — AZD1222. Средний уровень эффективности у него ниже, чем у американских вакцин. Он составляет 70%. Однако эффективность повышается почти до 90%, если правильно распределить дозировку. Первая инъекция должна составлять половину полной дозы. Вторая инъекция, которая делается спустя месяц, должная быть полной. Главное преимущество AZD1222 заключается в том, что перевозить и хранить ее можно в обычном холодильнике! Это снимает серьезную логистическую проблему.

AstraZeneca заявила, что готова обеспечить британцев 18 миллионами доз вакцины к Рождеству. Принц Уильям лично поздравил руководство компании с прорывом и поблагодарил всех, кто принимал участие в создании вакцины.

Тем не менее власти стран Евросоюза, США и ряда других государств понимают, что массовую вакцинацию можно будет начать не раньше января-февраля. Правительства развитых стран озабочены сейчас разработкой ограничительных мер на предстоящие рождественские праздники. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не ослаблять действующие жесткие правила, предупреждая, что это может привести к неконтролируемым вспышкам новых заражений.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что уже в конце 2020 года в Европе могут зарегистрировать первые вакцины от коронавируса и в Украине всех могут провакцинировать до конца 2021 года.

356

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter