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Трамп помиловал Кукурузу и Початок

9:58 25 ноября 2020
Дональд и Мелания Трамп с индейкой

Президент США Дональд Трамп, который готовится в январе будущего года покинуть пост главы державы, провел в Белом доме свою последнюю традиционную церемонию помилования индейки. Она приурочена к национальному празднику День Благодарения, который в этом году отмечается 26 ноября.

Мероприятие состоялось в Розовом саду президентской резиденции. Трамп торжественно избавил от участи быть съеденной за праздничным столом индейку по кличке Корн (в переводе с английского «Кукуруза»). Помилование автоматически получил также дублер Корна по имени Коб («Початок»).

Как сообщает издание USA Today, индеек привезли с фермы в штате Айова. Теперь они будут спокойно доживать свои дни при Университете штата Айова.
На церемонии присутствовали первая леди Мелания Трамп (в классическом твидовом пальто) и старшая дочь президента Иванка вместе с мужем Джаредом Кушнером.

На этот раз Трамп обошелся без шуток на политические темы. И проигнорировал вопрос, который выкрикнул кто-то из журналистов — помилует ли он сам себя. Действующий президент лишь отметил, что День Благодарения — не самый лучший день для индеек, и назвал Кукурузу «счастливой птицей».

Мелания и Дональд отказались от планов провести праздник в своем флоридском имении Мар-а-Лаго, и решили остаться в Белом доме.

Традиция «помилования индеек» восходит еще к Аврааму Линкольну. Однако официальной она стала в 1989 году при президенте Джордже Буше-старшем.


Ранее, как писали «ФАКТЫ», в Белый дом привезли рождественскую елку, которую в последний раз украсит Мелания Трамп. Видеокадры с церемонии встречи были опубликованы на странице первой леди в Twitter.

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