Дядя принца Филиппа встречался с НЛО: стало известно о необычном хобби мужа Елизаветы II

Стало известно о необычном хобби 99-летнего принца Филиппа. Как пишет газета The Sun, супруг британской королевы Елизаветы II в течение многих десятилетий собирал коллекцию книг об НЛО и космических пришельцах.

Интерес к этой теме у Филиппа проявился после того, как его дядя лорд Маунбеттен в 1955 году написал официальный рапорт о встрече с инопланетянами. Адмирал и последний вице-король Индии (который был убит ирландскими террористами в 1979 году) сообщил, что на территории его имения в графстве Гэмпшир приземлился серебристый космический корабль. Согласно отчету Маунтбеттена, «летающая тарелка» зависла над землей, прежде чем некто, одетый в комбинезон и шлем, спустился с корабля. Затем, как сообщалось, каменщика Маунтбеттена Фреда Бриггза, который стал свидетелем этого события, сбило с велосипеда и прижало к земле «невидимой силой». Лорд Маунтбеттен держал это в тайне от широкой публики.

Герцог Эдинбургский принц Филипп до сих пор пополняет свою коллекцию. Так, последнее приобретение он сделал в прошлом году. А минувшим летом он читал книгу «The Halt Perspective» авторства отставного полковника ВВС США Чарльза Холта и полицейского детектива Джона Хэнсона — о так называемом Рэндлшемском инциденте. В конце декабря 1980 года в Рэндлшемском лесу (британское графство Суффолк) произошла серия предполагаемых посадок НЛО, сопровождавшихся необъяснимыми огнями. Это было недалеко от базы американских ВВС. Десятки сотрудников базы стали свидетелями этих событий в течение нескольких дней, наблюдая неопознанные объекты треугольной формы, а затем в лесу якобы были обнаружены странные следы. Один из свидетелей утверждал, что он даже будто бы дотрагивался до треугольного НЛО. Чарльз Холт в те времена был заместителем командира базы.

Личный секретарь герцога Эдинбургского писал Джону Хэнсону, что принц с интересом прочитает эту книгу, а также еще одно произведение Хэнсона — «Призрачные небеса: энциклопедия британских НЛО».

«Его Королевское Высочество добавит этот экземпляр в свою коллекцию… Это станет самым долгожданным дополнением к его библиотеке», — написал секретарь Арчи Миллер Бэйкуэлл.



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