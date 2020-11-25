Не только борьба с COVID-19: Байден рассказал о своих планах на первые дни у власти

Избранный президент США от Демократической партии Джо Байден, назвавший ряд кандидатов на ключевые посты в своем будущем правительстве, озвучил свои планы действия на первые 100 дней в качестве главы Белого дома.

Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

В первую очередь новый президент планирует изменить миграционное законодательство. Для этого он направит в сенат документ, который позволит 11 миллионам человек без документов получить гражданство.

Также Байден обещает добиться отмены указов пока еще действующего президента США Дональда Трампа об окружающей среде. В частности, по его словам, Агентство по охране окружающей среды США (EPA) было «выпотрошено» при нынешнем президенте, поэтому нуждается в существенной ремодернизации.

При этом Байден отметил, что реализация этих пунктов будет зависеть от того, «какое сотрудничество я могу или не могу получить от Конгресса Соединенных Штатов».

Третьим шагом Байден назвал оказание «незамедлительной помощи» властям штатов, затронутых эпидемией коронавируса. В частности, он рассказал о необходимости помочь наиболее пострадавшим от пандемии сообществам, включая сообщества меньшинств, и «предоставить им такую ​​помощь, чтобы люди оставались на плаву». При этом он не стал раскрывать, как именно он планирует доиться этого, учитывая, что нежелание Конгресса договариваться с Белым домом по этому вопросу.

Также в планах нового президента — борьба с пандемией COVID-19 и восстановление экономики.

«Более 20 миллионов человек находятся в состоянии безработицы. Миллионы беспокоятся о том, чтобы платить за квартиру, давать еду на стол. В нашем экономическом плане основное внимание будет уделяться плану сильного восстановления», — сказал он.

По поводу управления страной Байден взял на себя обязательство немедленно возобновить ежедневные брифинги для прессы в Белом доме, Государственном департаменте и Министерстве обороны, а также предпринять «немедленные шаги» для возобновления участия США в различного рода международных структурах.

Не меньшее внимание новой администрации будет уделено вопросам расового и гендерного равенства, решению назревших социальных проблем.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с избранием Байдена в Белом Доме возродится негласная традиция — у президента США будет пес.

Фото: nbcnews.com

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