28.27 / 28.47 33.33 / 33.73
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Подарок марсиан": посреди пустыни в США обнаружили загадочный объект

0:56 25 ноября 2020
Монолит в пустыне в Юте

Пока США и Китай усиленно штурмуют планеты Солнечной системы, а также готовятся к изучению колонизации и Марса, не меньше загадок, похоже, находится и на Земле.

Так, в чиновники американского штата Юта обнаружили посреди пустыни загадочный металлический монумент, передает BBC.

Отмечается, что объект достигает высоты десять футов (три метра) и имеет четыре стороны. Его поверхность блестящая, но при этом не отражает света.

Официальный представитель Департамент общественной безопасности штата Юта Ник Стрит рассказал, что конструкция сделана из нержавеющей стали с помощью заклепок. «Это говорит о том, что она определенно создана людьми», — добавил он. По его оценке, монумент поставили примерно 50−60 лет назад.

Пока в департаменте окончательно не установили, кто и когда воздвиг монумент. Там подчеркнули, что подобные действия незаконны для жителей любой планеты. Точное местоположение объекта не разглашается, чтобы никто не пытался ее найти в удаленной части пустыни, так как это может быть небезопасно.

В то же время в Сети находку усиленно обсуждают, вспоминая культовый научно-фантастический фильм Стэнли Кубрика 1968 года «Космическая одиссея 2001 года», в котором фигурировал весьма похожий объект. Его якобы установили на Земле пришельцы в незапамятные времена.

Также монолит упоминает фантаст Артур Кларк, по роману которого (2001: A Space Odyssey) Кубрик и снял одноименный фильм. При этом у Кларка один монолит находят на Земле, другой — на Луне, который выводит на следующий монолит, установленный инопланетянами на спутнике Сатурна Япете. Япетский монолит, куда больше лунного, оказывается звездными вратами, ведущими в иные миры.

Также любители неизведанного вспоминают, что легендарный астронавт Эдвин (Базз) Олдрин — человек, вторым ступившим на поверхность Луны еще в 1969 году, заявил в эфире одного из телеканалов США: «Мы должны посетить спутники Марса». И объяснил почему, первой целью должен стать Фобос.

«Там стоит монолит — очень странная структура для этого маленького космического объекта в форме картофелины, который делает оборот вокруг Марса каждые 7 часов», — сказал Олдрин.

С учетом находки, сделанной биологами в Юте, уфологи выстраивают следующую цепочку: монолит в штате Юта, монолит на Фобосе, монолит на Марсе и, наконец, монолит на Меркурии. Если бы последний оказался бы звездными вратами, то сквозь них можно было бы летать куда-нибудь на космических кораблях внушительного размера.

Напомним, что в июне археологи обнаружили гигантский монумент рядом со Стоунхенджем. Объект состоит из 20 шахт диаметром более 10 метров и глубиной пять метров, которые формируют круг около двух километров в диаметре. Возраст постройки достигает четырех тысяч лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный актер Том Круз намерен также участвовать в разгадке тайн космоса: в октябре следующего года он отправится на МКС для съемок своего очередного фильма.

Фото: BBC

62

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
кернес

Что с Кернесом: сын мэра собрал "историю болезни"

Ефремов Михаил и жена

Отдал последнее: не зная о разводе, Ефремов выписал на жену доверенность на пользование своим счетом в банке

Малышева Елена

Малышева дала три совета о том, что нужно обязательно сделать после перенесенного ковида

ани лорак

«Яркий пример деградации артиста»: Ани Лорак разочаровала зрителей

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер