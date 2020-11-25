"Подарок марсиан": посреди пустыни в США обнаружили загадочный объект

Пока США и Китай усиленно штурмуют планеты Солнечной системы, а также готовятся к изучению колонизации и Марса, не меньше загадок, похоже, находится и на Земле.

Так, в чиновники американского штата Юта обнаружили посреди пустыни загадочный металлический монумент, передает BBC.

Отмечается, что объект достигает высоты десять футов (три метра) и имеет четыре стороны. Его поверхность блестящая, но при этом не отражает света.

Официальный представитель Департамент общественной безопасности штата Юта Ник Стрит рассказал, что конструкция сделана из нержавеющей стали с помощью заклепок. «Это говорит о том, что она определенно создана людьми», — добавил он. По его оценке, монумент поставили примерно 50−60 лет назад.

Пока в департаменте окончательно не установили, кто и когда воздвиг монумент. Там подчеркнули, что подобные действия незаконны для жителей любой планеты. Точное местоположение объекта не разглашается, чтобы никто не пытался ее найти в удаленной части пустыни, так как это может быть небезопасно.

В то же время в Сети находку усиленно обсуждают, вспоминая культовый научно-фантастический фильм Стэнли Кубрика 1968 года «Космическая одиссея 2001 года», в котором фигурировал весьма похожий объект. Его якобы установили на Земле пришельцы в незапамятные времена.

Также монолит упоминает фантаст Артур Кларк, по роману которого (2001: A Space Odyssey) Кубрик и снял одноименный фильм. При этом у Кларка один монолит находят на Земле, другой — на Луне, который выводит на следующий монолит, установленный инопланетянами на спутнике Сатурна Япете. Япетский монолит, куда больше лунного, оказывается звездными вратами, ведущими в иные миры.

Также любители неизведанного вспоминают, что легендарный астронавт Эдвин (Базз) Олдрин — человек, вторым ступившим на поверхность Луны еще в 1969 году, заявил в эфире одного из телеканалов США: «Мы должны посетить спутники Марса». И объяснил почему, первой целью должен стать Фобос.

«Там стоит монолит — очень странная структура для этого маленького космического объекта в форме картофелины, который делает оборот вокруг Марса каждые 7 часов», — сказал Олдрин.

С учетом находки, сделанной биологами в Юте, уфологи выстраивают следующую цепочку: монолит в штате Юта, монолит на Фобосе, монолит на Марсе и, наконец, монолит на Меркурии. Если бы последний оказался бы звездными вратами, то сквозь них можно было бы летать куда-нибудь на космических кораблях внушительного размера.

Напомним, что в июне археологи обнаружили гигантский монумент рядом со Стоунхенджем. Объект состоит из 20 шахт диаметром более 10 метров и глубиной пять метров, которые формируют круг около двух километров в диаметре. Возраст постройки достигает четырех тысяч лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный актер Том Круз намерен также участвовать в разгадке тайн космоса: в октябре следующего года он отправится на МКС для съемок своего очередного фильма.

Фото: BBC

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