ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), озвучившие ранее нерадостный прогноз о борьбе с коронавирусом, сообщили о том, что число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю более чем на 4 млн, что является самым высоким показателем с начала пандемии.

Также увеличилось более чем на 67 тысяч количество случаев с летальным исходом, говорится в сообщении на сайте организации.

Так, согласно данным ВОЗ, с 16 по 22 ноября в мире был зарегистрирован 4 060 891 новый случай заражения и 67 221 летальный исход. Оба показателя выше, чем цифры предыдущих семи дней, когда было выявлено 3 977 223 новых заболевших, а умерли 59 699 человек.

В ВОЗ, однако, считают, что данные о росте заболеваемости за прошлую неделю свидетельствуют о «замедлении глобальных темпов» пандемии. Тенденция к снижению отмечена в Европейском регионе и в Юго-Восточной Азии. В то же время в Северной и Южной Америке в минувшие семь дней наблюдалось увеличение темпов роста как новых случаев заболевания, так и смертей.

В Африке число инфицированных в целом сравнительно невелико, однако на прошлой неделе там были зарегистрированы самые высокие среди регионов темпы роста заболеваемости (на 15%) и смертности (на 30%). В Западно-Тихоокеанском регионе и в Восточном Средиземноморье число новых случаев заражения и смертей выросло по сравнению с предыдущей неделей (9−15 ноября).

В Старом Свете с 16 по 22 ноября было зарегистрировано более 1,7 млн случаев заражения и более 32,6 тыс. умерших. В Северной и Южной Америке за неделю число заразившихся выросло более чем на 1,6 млн, умерли более 22 тыс. человек. В регионе Юго-Восточной Азии заразились более 351 тыс. человек, а число летальных исходов за семь дней превысило 4,7 тыс.

В США число заразившихся увеличилось более чем на 1,1 млн. Далее следуют Индия (более 281 тыс. новых случаев инфицирования), Италия (почти 236 тыс.), Бразилия (более 209 тыс.), Франция (более 171 тыс.), Россия (более 163 тыс.), Польша (более 152 тыс.), Великобритания (более 149 тыс.), Германия (более 127 тыс.) и Иран (более 91 тыс.).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 24 ноября, в Украине подтверждены 647 976 случаев заболевания COVID-19, из них 11263 летальных, 299 358 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 12287 новых случаев заражения.

Фото: nbcconnecticut.com

82

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter