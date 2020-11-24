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В Швейцарии исламистка с ножом напала на посетительниц торгового центра, есть раненые

21:15 24 ноября 2020
В Швейцарии исламистка с ножом напала на посетительниц торгового центра, есть раненые

В швейцарском Лугано вооруженная ножом женщина напала на посетителей торгового центра «Манор», в результате ранения получили два человека. Об этом сообщает местный ресурс Corriere Del Ticino.

По версии полиции, жертвами нападения стали две женщины, одна из которых находится в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, во время нападения женщина кричала, что является исламисткой.

Напомним, 29 октября мигрант в Ницце убил 54-летнего церковного служащего, обезглавил 60-летнюю женщину, а также нанес ножевое ранение 44-летней женщине. Ей удалось добежать до расположенного рядом кафе, где она и умерла.

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