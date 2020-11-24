В России вынесли приговор серийным насильникам, заманивавшим жертв предложением о покупке девственности

К длительным срокам лишения свободы приговорены двое маньяков-вымогателей, которые «покупали» девственность. Об этом МК сообщает в своем Telegram-канале.

«Купим вашу девственность за миллион рублей», — объявление примерно такого содержания давали в соцсетях злоумышленники: 37-летний предприниматель и студент. Желающих было немало.

«Сделка» совершалась в квартире одного из злоумышленников, где девушку лишали невинности, но не платили за это. Причем жертву заставляли писать долговую расписку на 3 млн рублей под проценты. В результате девушка попадала в кабалу и не обращалась в полицию.

Однако одна из жертв решилась положить конец сексуальному террору. Злоумышленников задержали, суд в Сергиевом Посаде приговорил в их сумме к 20 годам лишения свободы.

Фото: pixabay.com

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