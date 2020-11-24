«Сплю по восемь часов и бездельничаю по утрам»: самый богатый человек в мире рассказал о своем распорядке дня

Самый богатый человек в мире, основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос в своей книге Invent and Wander рассказал о своем распорядке дня и о том, как он принимает деловые решения. Отрывок из книги был опубликован на сайте FastCompany.

56-летний бизнесмен признался, что ничего не делает в спешке и не перенапрягается. Никаких бессонных ночей и беспрерывных кардинальных решений. Он спит по восемь часов в сутки. А по утрам любит просто побездельничать.

«Я встаю рано. Я ложусь рано. Люблю почитать газету. Люблю выпить кофе. Люблю завтракать со своими детьми до того, как они уйдут в школу. Это „время полодырничать“ очень важно для меня. Вот почему свою первую деловую встречу я назначаю лишь на десять часов утра. Я провожу высокоинтеллектуальные совещания до обеда», — пишет Безос.

По словам миллиардера, он решает все важные вопросы в первой половине дня, так как к пяти часам дня уже не состоянии думать о существующей проблеме. И откладывает это на завтра — снова на десять утра.

Сон для него является приоритетом. Иногда у него не получается спать по восемь часов, но он стремится к этому. Надлежащий сон позволяет ему лучше думать, заряжаться энергией и улучшает настроение. «Мне нужны восемь часов сна», — утверждает он.

«Подумайте вот о чем: за что вам, как руководителю высшего звена, на самом деле платят? Вам платят за принятие небольшого количества качественных решений. Ваша задача — не принимать тысячи решений каждый день. Допустим, я спал всего шесть часов в день, или давайте сделаем безумное предположение и скажем, что я спал четыре часа в день. То есть у меня якобы будет больше на четыре так называемых продуктивных часа. Итак, если раньше у меня было, скажем, двенадцать часов продуктивного времени, то теперь внезапно у меня их стало двенадцать плюс четыре — шестнадцать часов продуктивной работы. То есть у меня теперь будет на 33 процента больше времени для принятия решений. Если бы я собирался принять, скажем, сто решений, теперь я могу принять еще тридцать три. Только действительно ли оно того стоит, если качество этих решений может быть ниже из-за того, что вы устали, ворчливы или из-за чего-то еще?» — рассуждает Безос.

Богач говорит, что если он принимает три хороших решения в день, этого достаточно. Джефф также сказал, что старается думать на три года вперед.

Безос также пишет, что существует два вида решений. Есть решения, которые необратимы и имеют большое значение. Джефф и его команда называют их «односторонними дверями» или решениями типа 2. Их нужно принимать медленно и осторожно.

Но большинство решений — это двусторонние двери. И поэтому с их принятием не стоит слишком сильно заморачиваться. В то время, как во многих компаниях принято принимать такие решения сложным путем, который на самом деле предназначен только для необратимых, очень важных решений. «И это катастрофа», — уверен самый успешный на планете бизнесмен. По его мнению, достаточно принять такое решение, посоветовавшись с небольшой командой или даже с одним специалистом. Если оно будет неправильным — его всегда можно изменить. Но по-настоящему важные решения следует подвергать тщательнейшему анализу.

При принятии коллективных решений бизнесмен предупреждает, что если вы не будете осторожны, этот процесс может превратиться «в войну на истощение». Победит тот, у кого больше выносливости. В конечном итоге другая сторона, придерживающаяся противоположного мнения, просто капитулирует: «Хорошо, мы устали. Сделаем это по-твоему».

«Это наихудший процесс принятия решений в мире. Это оставляет всех деморализованными, и вы получаете своего рода случайный результат», — пишет Джефф, чье состояние оценивается в 181,4 миллиарда долларов.

Фото Twitter

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