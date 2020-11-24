Не верь глазам своим: оптическая иллюзия с «прыгающими» человечками взорвала сеть

Интернет взорвала оптическая иллюзия, опубликованная в соцсети Twitter пользователем из Японии @jagarikin, который специализируется на подобных вещах. В гифке (зацикленном коротком видео), получившей название «Super illusion brothers», человечки поднимаются по лестнице-эскалатору и прыгают вниз. По крайней мере так кажется на первый взгляд. На самом же деле фигурки не движутся, и картинка не меняется. Иллюзию движения создает перемена цвета.

«Если яркая точка появляется в одной позиции, а затем снова появляется в позиции, смещенной вправо, мы склонны видеть одиночный объект, движущийся слева направо. Это базовый эффект, который лежит в основе плавных движений, которые мы видим в фильмах и анимации», — приводит слова специалистов Стэнфордского университета издание The Sun.

Ранее «ФАКТЫ» писали об оптической иллюзии с кроссовками Билли Айлиш — зеленые или розовые.





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