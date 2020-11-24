Топ-5 богачей от Bloomberg: как Илон Маск обогнал Билла Гейтса

Во вторник, 24 ноября, американское агентство Bloomberg внесло в свой ежедневный рейтинг 500 самых богатых людей в мире очередные коррективы, исходя из итогов торгов, которые состоялись на Нью-йоркской фондовой бирже. По данным агентства, Илон Маск стал богаче за сутки на 7,24 миллиарда долларов. Его состояние оценивается теперь в 128 миллиардов долларов, что позволило ему впервые обогнать Билла Гейтса и занять второе место. Примечательно, что с начала нынешнего года бизнесмен сумел увеличить свой капитал на 100 миллиардов долларов.

Это лучший прирост капитала в мире в нынешнем году. Даже возглавляющий рейтинг Джефф Безос (182 миллиарда долларов) стал богаче «всего» на 67 миллиардов долларов за тот же период.

Билл Гейтс «стоит» чуть меньше 128 миллиардов долларов. За последние сутки основатель Microsoft стал богаче на скромные 67,3 миллиона долларов.

А вот французу Бернару Арно не повезло. Самый богатый европеец потерял за сутки 413 миллионов долларов и занимает четвертое место в списке с капиталом 105 миллиардов долларов.

Замыкает первую пятерку глава Facebook Марк Цукерберг — 102 миллиарда долларов (потерял за сутки 467 миллионов долларов).

Из украинских бизнесменов в этом списке Bloomberg присутствует только Ринат Ахметов. Он занимает 370-е место с капиталом 6,27 миллиарда долларов. Торги 23 ноября были для него довольно успешными — плюс 29,3 миллиона долларов.

Эксперты Bloomberg считают, что Илон Маск добился в 2020 году такого прироста капитала благодаря успехам компаний Tesla и SpaceX. Первая уверенно выходит на обещанные объемы выпуска электромобилей. Вторая отправила 15 ноября на орбиту четырех астронавтов на корабле Crew Dragon. Это полет стал первым успешным коммерческим пилотируемым запуском в США за последние почти 10 лет. Кроме того, отличные результаты демонстрирует тестируемая простыми пользователями система спутников Starlink, которая обеспечивает бесперебойный доступ к беспроводному скоростному интернету. Спутники выводит на орбиту SpaceX.



62

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter