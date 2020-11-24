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Мир

Видео с пьяной белкой повеселило сеть

10:50 24 ноября 2020
Пьяная белка

Американка Кэтлин Морлок из штата Миннесота опубликовала в сети забавное видео, набравшее уже около двух миллионов просмотров. Женщина решила подкормить местных белок, оставив им в кормушке груши, которые долго хранились у нее в холодильнике. Кэтлин не осознала, что груши забродили. В результате объевшаяся ими белка опьянела: глаза у нее затуманились, и она начала терять равновесие, заваливаясь назад. Поведение пьяного зверька повеселило сеть.

По словам Морлок, с белкой все хорошо. На следующее утро она снова явилась подкрепиться и получила завтрак из кукурузы и семечек — для снятия похмелья.

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