Видео с пьяной белкой повеселило сеть

Американка Кэтлин Морлок из штата Миннесота опубликовала в сети забавное видео, набравшее уже около двух миллионов просмотров. Женщина решила подкормить местных белок, оставив им в кормушке груши, которые долго хранились у нее в холодильнике. Кэтлин не осознала, что груши забродили. В результате объевшаяся ими белка опьянела: глаза у нее затуманились, и она начала терять равновесие, заваливаясь назад. Поведение пьяного зверька повеселило сеть.

По словам Морлок, с белкой все хорошо. На следующее утро она снова явилась подкрепиться и получила завтрак из кукурузы и семечек — для снятия похмелья.

Everyone needs to see this squirrel thats off its tits drunk on fermented pears pic.twitter.com/P2JJ60ml0Z — Taffin (@i124nk8) November 21, 2020

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