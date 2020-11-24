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Мир

Илон Маск стал вторым среди самых богатых в мире

9:53 24 ноября 2020
илон маск

Для всемирно известного изобретателя и бизнесмена Илона Маска, основателя Tesla и SpaceX, 2020 год завершается отличным результатом. В рейтинге самых богатых людей планеты по версии Bloomberg Маск вознесся на вторую позицию, вытеснив оттуда основателя Microsoft Билла Гейтса. На первом месте в списке основатель Amazon Джефф Безос.

В январе в том же рейтинге Маск занимал всего лишь 35-е место. Но резкий скачок стоимости акций Tesla позволил 49-летнему бизнесмену за один только день ноября стать богаче на 7,61 миллиарда долларов. Нынешнее состояние Маска Bloomberg оценивает в USD 127,9 млрд.

Как говорят в Bloomberg, рыночная стоимость Tesla продолжает расти и приближается к 500 миллиардам долларов. Если тенденция сохранится, будет расти и состояние Маска.

Напомним, в Forbes капиталы Маска оценивают скромнее. По их версии, основатель Tesla занимает лишь четвертое место в списке богатейших людей мира, несмотря на почти четырехкратный рост стоимости акций компании в 2020 году.

Фото wikipedia.org

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