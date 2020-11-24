В 52 года скончался внук знаменитого миллиардера Пола Гетти

В возрасте 52 лет умер Джон Гилберт Гетти — внук знаменитого американского нефтяного магната-миллиардера, один из наследников семейного состояния, которое оценивается в пять миллиардов долларов. Как сообщает издание TMZ, его нашли без признаков жизни в номере отеля города Сан-Антонио в штате Техас. Причины смерти выясняются.

Джон Гилберт Гетти был рок-музыкантом. Его брат Эндрю умер в 2015 году в возрасте 47 лет от передозировки метамфетамина. А мать Энн умерла в сентябре этого года в результате сердечного приступа. Ей было 79 лет.

У Джона Гилберта осталась дочь Айви Гетти.

Отец Джона Гилберта — Гордон Гетти, бизнесмен, композитор и исполнитель классической музыки. Личное состояние 86-летнего Гордона оценивается в 2,1 миллиарда долларов. Он был четвертым ребенком Пола Гетти. Мать Гордона Энн Рорк была четвертой женой магната.

Сам патриарх семейства Пол Гетти (полное его имя было Жан-Пол или Джей Пол Гетти) умер в 1976 году. Пол Гетти стал одним из первых в истории долларовых миллиардеров. В 1957 году он был назван самым богатым американцем, в Книга рекордов Гиннесса в 1966 году признала его богатейшим человеком в мире с состоянием 1,2 миллиарда долларов. Он сохранил этот титул до самой своей смерти. Пол был учредителем знаменитого Музея Гетти в Калифорнии.

Несмотря на огромное состояние, Гетти был известен крайней скупостью. Широкую известность получила история его отказа платить выкуп за своего 16-летнего внука Джона Пола Гетти III, похищенного в Риме в 1973 году.

В течение пяти месяцев Гетти-старший отказывался платить выкуп в размере 17 миллионов долларов, заявляя: «У меня четырнадцать внуков, если я сегодня заплачу один пенни, тогда у меня будет четырнадцать похищенных внуков».

Чтобы вынудить его пойти на уступки, похитители прислали Гетти отрезанное ухо внука вместе с прядью волос. Когда похитители снизили требования до трех миллионов, богач согласился выделить 2,2 миллиона долларов, а еще 800 тысяч одолжил своему сыну под 4% годовых. Когда внук позвонил деду, чтобы поблагодарить его, тот отказался подойти к телефону.

История о похищении Пола Гетти III легла в основу фильма Ридли Скотта «Все деньги мира» и телесериала «Траст».

Пол Гетти говорил, что «длительные отношения с женщиной возможны, только если вы банкрот». Он был официально женат пять раз.

Пол Гетти

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