Путин не вечен: в РФ рассказали, каким должен быть следующий президент страны

Несмотря на то, что многие в РФ и других странах уверены в «длинной политической жизни» Владимира Путина (как минимум до 2036 года), в близких к Кремлю кругах широко распространено мнение о том, что ВВП играет в гораздо более сложную игру, чем шоу «пожизненное президентство».

Об этом говорится в статье в издании МК.

При этом журналисты ссылаются на одного из носителей подобных взглядов — известного эксперта, исследователя неформальных правил игры в российской политике Евгения Минченко.

По его мнению, существование страны с многолетней историей не зависит исключительно от того, кто ее возглавляет. «Россия слишком великая страна для того, чтобы само ее существование было завязано только на одну, пусть и очень масштабную, фигуру», — считает эксперт.

Минченко уверен, что вопрос о том, сможет ли система пережить Путина, бьет мимо цели и в силу другой причины. Система даже при Путине многократно проходила этапы трансформации. Первое президентство Путина и его последующие сроки сильно отличаются друг от друга по модели управления.

«И в дальнейшем мы увидим, как система будет значительно меняться еще при Путине. По крайней мере, он будет пытаться это сделать», — уверен он.

По мнению Евгения Миненко, Путин пытается сейчас найти баланс между увеличением гибкости системы и необходимостью повысить ее устойчивость по отношению к внешним вызовам.

«Есть вероятность того, что Путин будет баллотироваться в 2024 году, и есть вероятность того, что он не будет баллотироваться. Пропорция между ними, на мой взгляд, — 60 на 40. Более того, я не исключаю, что уход Путина с поста президента может произойти не в 2024 году, а ранее», — предполагает он.

Также Минченко описал «портрет» вероятного следующего президента России.

«Оптимальным является вариант, при котором следующий президент будет избран не просто волей Путина, а в результате наличия консенсуса среди элиты. Лучше, конечно, будет, если этим кандидатом будет человек молодой — до 50 лет или как минимум до 60. Этот кандидат должен выглядеть приемлемым для внешних игроков», — сказал эксперт.

Также он отметил, что хотя бы внешне политический стиль нового лидера должен будет отличаться от стиля Путина.

Кроме того, это должен быть кандидат, который попадет в электоральные ожидания масс и переконфигурирует традиционный путинский электорат. К примеру, во время первых избирательных кампаний у Путина был провал в поддержке среди пенсионеров и на селе. А сейчас эти категории — его базовая опора.

«В качестве приятного бонуса сменщик Путина должен вернуть себе слои, которые в данный момент настроены оппозиционно по отношению к власти, — например, пресловутых рассерженных горожан», — добавил Минченко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению ряда ведущих западных СМИ, Владимир Путин уйдет в отставку в январе 2021 года. К примеру, The Sun утверждает, 68-летний президент России собрался на покой по состоянию здоровья. По слухам, он может страдать болезнью Паркинсона.

Фото: pravda.com.ua

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