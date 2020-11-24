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Мир

Corn и Cob: стали известны имена "помилованных" Трампом индеек

2:28 24 ноября 2020
Кукуруза и Початок

В понедельник, 23 ноября, на пресс-конференции в отеле Willard Inter Continental в Вашингтоне были представлены индейки, которых в этом году по традиции «помилует» американский президент Дональд Трамп в День благодарения.

Индейки получили имена Кукуруза и Початок (Corn и Cob), а сама «церемония помилования» пройдет в Розовом саду Белого дома во вторник, пишет РИА Новости.

После церемонии птиц отправят жить в Университет штата Айова. Пока же все желающие могут выбрать, какая именно из двух индеек станет главной «национальной индейкой Дня благодарения». Голосование организовано на страницах Белого дома в соцсетях.

Как известно, президенту всегда по традиции привозят двух птиц — главную праздничную индейку и ее «дублера» на случай непредвиденной ситуации в последние минуты перед церемонией. «Помилование», однако, предусмотрено для обеих. Как сообщили на пресс-конференции, птиц после посещения резиденции американского лидера отправят жить в Университет штата Айова.

Первым из президентов символическую церемонию «помилования» индеек провел в 1863 году Авраам Линкольн. Тогда же он издал прокламацию, гласившую, что каждый четвертый четверг ноября объявляется Днем благодарения. Ежегодной традиция стала с 1947 года, когда главой Белого дома был Гарри Трумэн. Отмечать День благодарения американцы начали с 1621 года, когда первые поселенцы на территории нынешнего штата Массачусетс после сбора урожая решили воздать за это хвалу Господу. Был накрыт стол, пригласили и индейцев, которые помогли им выжить. Те принесли с собой диковинную птицу, которую отцы-пилигримы назвали индейкой. Постепенно она стала неизменным атрибутом этого праздника.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что став президентом, Дональд Трамп хотел убить индеек Обамы, но юристы сказали ему, что это невозможно.

Фото: twitter.com/natlturkeyfed

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