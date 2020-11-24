Corn и Cob: стали известны имена "помилованных" Трампом индеек

В понедельник, 23 ноября, на пресс-конференции в отеле Willard Inter Continental в Вашингтоне были представлены индейки, которых в этом году по традиции «помилует» американский президент Дональд Трамп в День благодарения.

Индейки получили имена Кукуруза и Початок (Corn и Cob), а сама «церемония помилования» пройдет в Розовом саду Белого дома во вторник, пишет РИА Новости.

После церемонии птиц отправят жить в Университет штата Айова. Пока же все желающие могут выбрать, какая именно из двух индеек станет главной «национальной индейкой Дня благодарения». Голосование организовано на страницах Белого дома в соцсетях.

Now introducing your 2020 National Thanksgiving Turkeys, Corn and Cob! Corn and Cob recieved their official welcome from NTF Chairman Ron Kardel and are very excited for the chance to visit the @WhiteHouse Rose Garden tomorrow.#PresidentialTurkey pic.twitter.com/DJyJO6E1JG — National Turkey Federation (@natlturkeyfed) November 23, 2020

Как известно, президенту всегда по традиции привозят двух птиц — главную праздничную индейку и ее «дублера» на случай непредвиденной ситуации в последние минуты перед церемонией. «Помилование», однако, предусмотрено для обеих. Как сообщили на пресс-конференции, птиц после посещения резиденции американского лидера отправят жить в Университет штата Айова.

Первым из президентов символическую церемонию «помилования» индеек провел в 1863 году Авраам Линкольн. Тогда же он издал прокламацию, гласившую, что каждый четвертый четверг ноября объявляется Днем благодарения. Ежегодной традиция стала с 1947 года, когда главой Белого дома был Гарри Трумэн. Отмечать День благодарения американцы начали с 1621 года, когда первые поселенцы на территории нынешнего штата Массачусетс после сбора урожая решили воздать за это хвалу Господу. Был накрыт стол, пригласили и индейцев, которые помогли им выжить. Те принесли с собой диковинную птицу, которую отцы-пилигримы назвали индейкой. Постепенно она стала неизменным атрибутом этого праздника.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что став президентом, Дональд Трамп хотел убить индеек Обамы, но юристы сказали ему, что это невозможно.

Фото: twitter.com/natlturkeyfed

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