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Мир

НАТО у границ России: в Польше открылся первый в Европе передовой штаб корпуса США

1:59 24 ноября 2020
HQs of the US V Corps located in Poland

Вслед за открытием в сентябре нового штаба Атлантического командования НАТО, аналогичные события произошли и в польском городе Познань: там 20 ноября открылся новый передовой штаб 5-го армейского корпуса США.

Об этом говорится в сообщении на сайте службы распространения визуальной информации министерства обороны США, передает Гордон.

Сообщается, что основная задача 5-го корпуса — выработать стратегическое понимание и создать штаб-квартиру командования силами США в Европе. Его создание предоставит дополнительные возможности для поддержки интересов союзников и партнеров США в регионе.

Заместитель командующего корпусом, генерал-майор Терренс Маккенрик на церемонии открытия заявил, что создание корпуса в Польше укрепит безопасность в регионе и убедит союзников и партнеров США по НАТО «в твердой приверженности Соединенных Штатов НАТО и странам-партнерам».

«Эта церемония здесь, в Познани, является празднованием прочных отношений между Соединенными Штатами и нашими польскими союзниками и подтверждает нашу приверженность военному сотрудничеству, безопасности и стабильности в Европе», — подчеркнул Маккенрик.

Он добавил, что стороны будут расширять военное сотрудничество при помощи совместных учений.

Напомним, что в феврале армия США объявила о возобновлении деятельности 5-го корпуса с целью включения передового командного пункта в Европе на ротационной основе. При этом корпус увеличит численность американских военнослужащих в Польше примерно до 5500 человек, пишет EurActiv.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в августе Соединенные Штаты и Польша завершили переговоры по Соглашению о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA). Согласно ему, американский контингент в стране будет значительно увеличен.

Фото: gov. pl

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