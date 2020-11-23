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Неизвестные вандалы испортили шедевр Бэнкси

18:55 23 ноября 2020
бэнкси

В городе Ноттингеме (Великобритания) неизвестные испортили шедевр уличного художника, известного под псевдонимом Бэнкси. Об этом сообщает The Guardian. Изначально рядом с муралом «Девочка с обручем» находился старый искореженный велосипед, прикованный цепью к фонарному столбу. Рисунок и велосипед вместе составляли единую гармоничную композицию. 21 ноября жители города заметили, что велосипед пропал.

23 ноября блогер NewsMutt побывал рядом с шедевром Бэнкси и выяснил, что велосипед вернулся на свое место у фонарного столба, но это уже другой велосипед — более новый и не такой поломанный, хоть и без заднего колеса. Пользователь Twitter пообещал опубликовать интервью с мужчиной, согласившимся пожертвовать свой байк для восстановления творения Бэнкси в его первоначальном виде.

Рисунок «Девочка с обручем» появился на углу Ротсей-авеню и Илкстон-роуд 13 ноября. Чтобы защитить граффити от вандалов, его покрыли специальной пленкой.

Фото Banksy/Instagram

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