Неизвестные вандалы испортили шедевр Бэнкси

В городе Ноттингеме (Великобритания) неизвестные испортили шедевр уличного художника, известного под псевдонимом Бэнкси. Об этом сообщает The Guardian. Изначально рядом с муралом «Девочка с обручем» находился старый искореженный велосипед, прикованный цепью к фонарному столбу. Рисунок и велосипед вместе составляли единую гармоничную композицию. 21 ноября жители города заметили, что велосипед пропал.

23 ноября блогер NewsMutt побывал рядом с шедевром Бэнкси и выяснил, что велосипед вернулся на свое место у фонарного столба, но это уже другой велосипед — более новый и не такой поломанный, хоть и без заднего колеса. Пользователь Twitter пообещал опубликовать интервью с мужчиной, согласившимся пожертвовать свой байк для восстановления творения Бэнкси в его первоначальном виде.

It was gone and now it’s back. The #Banksy bike. Except that it’s a different bike! #Nottingham pic.twitter.com/IwrhW387rj