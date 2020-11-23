Лукашенко предали анафеме

Александра Лукашенко, который не собирается идти на уступки своему народу, отлучили от церкви. Анафему на бывшего президента наложил глава Белорусской православной автокефальной церкви (БПАЦ) архиепископ Святослав (Логин). Текст ее опубликован на сайте БПАЦ, передает издание «Гордон».

Архиепископ называет Лукашенко «диктатором, убийцей и мучителем народов Беларуси».

Священнослужитель напоминает о том, какое непростое время переживают белоруссы — по приказу Лукашенко граждане страны убивают друг друга.

«Этот палач и его союзники совершают кровавые расправы над мирным населением на улицах и в тюрьмах в столице Минске и в различных городах многострадальной Беларуси, прославляя и продолжая богобоязненную политику большевиков, открыто нарушая Божьи заповеди, разрушая памятники», — сказано в тексте анафемы.

Архиепископ отметил, что церковь не может просто наблюдать геноцид белорусов, но должна быть совестью своего народа.

«Силой, данной нам Богом, мы отделяемся от святой православной церкви и провозглашаем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко, который, хотя носит христианское имя и принадлежит православной церкви только по рождению, запрещает ему входить в тайны Христовы, помнить его в его полное покаяние перед церковью и белорусским народом», — говорится в тексте.

Глава БПАЦ также подчеркнул, что насилие и унижение правопорядка в Беларуси происходит при поддержке России.

Архиепископ призвал тех, кто еще служит «сатанинской власти» Лукашенко, не подчиняться преступным приказам, иначе проклятие их потомков ожидает их «в земной жизни и ад в небесной жизни».

Напомним, протесты в Беларуси началась после президентских выборов 9 августа. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов несколько человек погибли, сотни демонстрантов получили травмы и ранения.

Европейский Союз ввел санкции в отношении беларусских политиков, входящих в «ближний круг» Лукашенко и самого бывшего президента.

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