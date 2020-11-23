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В 37 лет умер вдохновитель знаменитого интернет-челленджа, собравшего 220 млн долларов

14:21 23 ноября 2020
Патрик Куинн

В возрасте 37 лет умер американец Патрик Куинн — один из вдохновителей знаменитого интернет-челленджа Ice Bucket Challenge («Испытание ведром ледяной воды»). Это испытание называют «самым выдающимся феноменом в истории соцсетей». Благодаря челленджу, который активно поддержали знаменитости, было собрано 220 миллионов долларов для медицинского фонда ALS Association, поддерживающего исследования бокового амиотрофического склероза и оказывающего помощь больным.

Как пишет издание Metro, этим недугом страдал проживающий в Нью-Йорке Патрик, у которого его диагностировали семь лет назад. Еще один вдохновитель Ice Bucket Challenge Пит Фрейтс скончался в 2019 году.

В кампании, запущенной в интернете, людям предлагалось облить себя ведром ледяной воды и сделать пожертвование. Широкую популярность она набрала летом 2014 года — после того, как к ней присоединились такие звезды, как актер Вин Дизель, рэпер Эминем, певица Рианна, бизнесмены-миллиардеры Билл Гейтс, Марк Цукерберг и многие другие.

По правилам, обливший себя ведром ледяной воды участник акции должен был перечислить в благотворительный фонд 10 долларов и бросить вызов еще троим. В течение 24 часов они должны сделать то же самое, засняв процесс на видео. В случае, если они отказываются от участия в акции, они должны внести пожертвование в благотворительный фонд в размере 100 долларов.

Боковой амиотрофический склероз (который также называют болезнью Шарко или болезнью Лу Герига) — неизлечимое на данный момент дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение двигательных нейронов, приводящее к параличам и последующей атрофии мышц. Обычно половина заболевших умирает в течение 3−4 лет после обнаружения болезни.


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