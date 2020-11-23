Экс-жена российского олигарха, отсудившая при разводе 606 млн долларов, теперь судится с родным сыном

Бывшая жена российского олигарха азербайджанского происхождения Фархида Ахмедова Татьяна, которая отсудила при разводе 453 миллиона фунтов (около 606 миллионов долларов), теперь судится с родным сыном. Об этом пишет английское издание Daily Mail.

В 2016 году британский суд принял сторону Татьяны и постановил, что бывший супруг после десяти лет брака должен выплатить ей самую крупную сумму в истории бракоразводных процессов в Великобритании.

65-летний нефтегазовый магнат и председатель совета директоров ЗАО «Азнар», правда, до сих пор еще не выполнил это требование и пытается оспорить решение суда. Он утверждает, что развелся с Татьяной еще в России — до подачи ею иска в суд Лондона. А потому решение британского суда не признает.

52-летняя Татьяна обвиняет их общего с Фархидом сына Темура Ахмедова в том, что он помогал отцу в сокрытии активов и выводе капиталов в офшоры.

В октябре полицейские устроили неожиданный обыск лондонской квартиры 27-летнего Темура, в ходе которого изъяли 58 электронных устройств — в том числе айпад его четырехлетней дочери, который ребенок получил в подарок от отца для просмотра мультфильмов (позже гаджет вернули).

Ордер на проведение обыска был выдан после того, как сам Темур признался в уничтожении электронных документов, относящихся к делу. Выдавший ордер судья счел, что действия молодого Ахмедова могли помешать его матери продолжить судебное разбирательство.

Полицейский рейд Темур считает «отголосками тоталитарного режима из СССР». По его словам, после обыска, продлившегося десять часов, его роскошная квартира выглядела как место преступления.

Сам он в этой квартире сейчас не проживает. А вот его бывшая возлюбленная и их дочь, находившиеся дома, пережили сильный стресс. Как говорят друзья Ахмедова, он в ярости из-за того, что его маленький ребенок пережил душевную травму из-за действий собственной бабушки.

Темур

Татьяна



Фархид Ахмедов

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