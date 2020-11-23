«Валенок» извлекли из желудка ребенка

В России хирурги во время операции извлекли из желудка 12-летней девочки огромный клок волос и шерсти, сообщает «ВостокТелеинформ».



Случай произошел в Бурятии. Девочка 12 лет в течение довольно длительного времени страдала от ноющих болей в животе, в последнее время у нее наблюдалась рвота и снижение аппетита. В больнице ребенку сделали операцию и извлекли инородное тело.

По данным медиков, несмотря на то, что различные инородные тела из желудка детей извлекаются почти каждый день, так далеко зашедших случаев трихобезоара еще не было.

Операция прошла успешно. Послеоперационный период тоже протекал без осложнений, девочка быстро пошла на поправку и выписалась домой с хорошим самочувствием.

Трихобезоар — это «опухоль», образованная клубком волос или шерсти, со слизью и содержимым желудка. Он встречается у детей, имеющих вредную привычку или патологическую наклонность жевать и проглатывать волосы, шерстяные изделия, войлок.

Обычно безоары формируются в желудке, но могут распространяться и в тонкую кишку.

Напомним, на днях хирурги Львовской областной детской больницы «Охматдет» спасли жизнь 11-летней девочке, которая нечаянно вдохнула канцелярский гвоздь.

Фото vtinform

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