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Еще у одного члена британской королевской семьи выявили COVID-19

9:20 23 ноября 2020
Королева Елизавета и принцесса Майкл Кентская

Еще у одного члена британской королевской семьи выявили коронавирус. Как сообщает газета The Sun, положительный результат теста на COVID-19 получила принцесса Майкл Кентская — супруга двоюродного брата королевы Елизаветы II по отцовской линии. У 75-летней принцессы, урожденной Мари-Кристин фон Рейбниц, очень высокая температура и сильнейшая слабость.

Как подтвердил пресс-секретарь жены принца Майкла Кентского, она находится в изоляции в своих апартаментах в лондонском Кенсингтонском дворце уже три недели. И пока ей не становится лучше. У ее мужа Майкла результат на COVID-19 отрицательный.

Ранее коронавирусом переболели старший сын королевы принц Чарльз и ее внук принц Уильям.

Принцесса Майкл Кентская — частый гость на королевских приемах. Она также регулярно составляла компанию королеве на скачках в Аскотте и Дерби.
Мари-Кристин — дочь немецкого барона фон Рейбниц, который служил в СС и состоял в нацисткой партии Германии. Замуж за принца Кентского, внука британского короля Георга V, она вышла в 1978 году. Майклу потребовалось особое разрешение на брак от его кузины-королевы, поскольку Мари-Кристин Траубридж, бывшая жена английского банкира Томаса Траубриджа, была разведенной католичкой (таковой, кстати, является и Меган Маркл). После свадьбы Майкл утратил право претендовать когда-либо на королевский престол.

В 2017 году принцесса оказалась в центре расистского скандала. Она была вынуждена публично извиниться после того, как она появилась на рождественском обеде у королевы в Букингемском дворце с брошью в так называемом стиле blackamoor, изображающей чернокожего человека. При этом на том же мероприятии присутствовала будущая жена принца Гарри — мулатка Меган Маркл, чей отец — белый, а мать — афроамериканка. Принцесса заподозрили в том, что она хотела унизить невесту своего родственника.

Принц Майкл Кентский с женой

Фото PA

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