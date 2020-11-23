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Мир

Невероятное везение: девочка выпала из окна на четвертом этаже и осталась жива

6:14 23 ноября 2020
Девочка в снегу

В российском городе Томске шестилетняя девочка выпала из окна на четвертом этаже многоквартирного дома, и, в отличие от многих подобных случаев, осталась жива.

Об этом пишет МК.

Более того: она не разбилась, а аккуратно отряхнулась и самостоятельно отправилась до подъезда.

Как видно на опубликованном в Сети ролике, частично благоприятному исходу истории способствовало то, что девочка упала в сугроб. И, конечно, не обошлось без громадной доли везения.

«На место случившегося экстренно приехала бригада скорой медицинской помощи. Девочка была доставлена в больницу скорой медицинской помощи, где ей были проведены все необходимые исследования», — пишут местные СМИ.

По неподтвержденным данным, сейчас ребенка перевели из реанимации в хирургию, у нее подозревают перелом. Тем не менее, она осталась живой!

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в октябре на столичном жилмассиве Позняки произошло смертельное ЧП — по улице Елены Пчилки выпала из окна молодая женщина. После падения она подавала признаки жизни, однако вскоре, к сожалению, умерла. У погибшей остались двое детей.

Фото: iz.ru

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