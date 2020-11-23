28.29 / 28.42 33.41 / 33.64
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Смертельный "пир" во время пандемии: на свадьбе 177 людей заболели COVID-19, семеро из них умерли

5:26 23 ноября 2020
Смертельная свадьба в США

Несмотря на массовые заражения коронавирусом во многих странах мира, некоторые люди продолжают пренебрегать элементарными правилами безопасности и платят за это слишком высокую цену.

Так, в американском штате Мэн прошла свадебная церемония, после чего 177 человек заразились коронавирусом, семь из них позже скончались от осложнений, пишет Ridus со ссылкой на местный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сообщается, что мероприятие провели в небольшом городе с населением 4,5 тысячи человек, где ранее ранее не было зарегистрировано ни одного зараженного. На церемонии было 55 гостей.

Через пять дней после торжества были зарегистрированы первые положительные тесты на COVID-19. Два человека, побывавшие на свадьбе, пожаловались на боли в горле, температуру и кашель. Затем еще трое гостей заявили о подобных симптомах.

В центре по контролю и профилактике отследили контакты зараженных людей и выяснили, что именно на этом мероприятии возникла вспышка инфекции. По итогам проверки оказалось, что число гостей превысило ограничение, и что люди не носили маски и не соблюдали дистанцию.

Позже еще 27 гостей из 55 были заражены. Помимо этого, COVID-19 заболели работники ресторана, и инфекция начала активно распространяться по всей территории города. В доме престарелых и тюрьме тоже выявили людей с положительным тестом. Утверждается, что эти заведения находятся в 100 километрах от места, где была сыграна свадьба.

Отмечается, что среди скончавшихся и госпитализированных больных не было ни одного из непосредственных гостей церемонии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что длительная самоизоляция, ограничения на передвижение и постоянный стресс от плохих новостей приводит к резкому увеличению числа пациентов с гипертонией, и весьма вероятно, что после ковида человечество может поразить другая эпидемия.

Фото: ridus.ru

321

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Юлия Мендель

Пресс-секретарь Зеленского опубликовала нечто неприличное на тарелке

Стерненко

Стерненко пригрозили открутить голову за Дорофееву

Геннадий Кернес

Уточнена дата возможного возвращения Кернеса в Харьков

артисты

«Квартал 95» высмеял Шария

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер