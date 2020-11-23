Смертельный "пир" во время пандемии: на свадьбе 177 людей заболели COVID-19, семеро из них умерли

Несмотря на массовые заражения коронавирусом во многих странах мира, некоторые люди продолжают пренебрегать элементарными правилами безопасности и платят за это слишком высокую цену.

Так, в американском штате Мэн прошла свадебная церемония, после чего 177 человек заразились коронавирусом, семь из них позже скончались от осложнений, пишет Ridus со ссылкой на местный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сообщается, что мероприятие провели в небольшом городе с населением 4,5 тысячи человек, где ранее ранее не было зарегистрировано ни одного зараженного. На церемонии было 55 гостей.

Через пять дней после торжества были зарегистрированы первые положительные тесты на COVID-19. Два человека, побывавшие на свадьбе, пожаловались на боли в горле, температуру и кашель. Затем еще трое гостей заявили о подобных симптомах.

В центре по контролю и профилактике отследили контакты зараженных людей и выяснили, что именно на этом мероприятии возникла вспышка инфекции. По итогам проверки оказалось, что число гостей превысило ограничение, и что люди не носили маски и не соблюдали дистанцию.

Позже еще 27 гостей из 55 были заражены. Помимо этого, COVID-19 заболели работники ресторана, и инфекция начала активно распространяться по всей территории города. В доме престарелых и тюрьме тоже выявили людей с положительным тестом. Утверждается, что эти заведения находятся в 100 километрах от места, где была сыграна свадьба.

Отмечается, что среди скончавшихся и госпитализированных больных не было ни одного из непосредственных гостей церемонии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что длительная самоизоляция, ограничения на передвижение и постоянный стресс от плохих новостей приводит к резкому увеличению числа пациентов с гипертонией, и весьма вероятно, что после ковида человечество может поразить другая эпидемия.

Фото: ridus.ru

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