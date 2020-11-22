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Семья принца Уильяма и Кейт Миддлтон понесла утрату

22:19 22 ноября 2020
Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Джордж и собака Лупо

Герцог и герцогиня Кембриджские объявили на своей официальной странице в Instagram об утрате, которая постигла их семью: умер их любимый пес.

«К сожалению, в минувшие выходные скончалась наша дорогая собака Лупо. Он был сердцем нашей семьи последние девять лет, и нам будет его очень не хватать», — говорится в посте принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Черный английский кокер-спаниэль был потомком собаки, принадлежавшей родителям герцогини — Майклу и Кэрол Миддлтонам. Лупо подарили Кейт и Уильяму на их свадьбу в 2011 году. Пес часто появлялся на семейных фотографиях — в том числе и на первых официальных портретах старшего сына супругов — принца Джорджа. Собака даже, по слухам, помогала выбрать имя для первенца Кейт и Уильяма. Пара написала на бумажках имена и рассыпала их по полу. Лупо заинтересовался именем «Джордж».

В одном из интервью после рождения ребенка в 2013 году принц Уильям заявил: «Для меня мои приоритеты — Кэтрин и маленький Джордж. И Лупо».

«Тем, у кого никогда не было собаки, может быть трудно понять потерю. Однако те, кто любил собаку, знают правду: собака — это не просто домашнее животное. Это член семьи, лучший друг, верный товарищ, учитель и терапевт», — написал в Instagram младший брат Кейт Джеймс Миддлтон. У него самого в доме живет семеро собак.

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Семья принца Уильяма и Кейт Миддлтон понесла утрату

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